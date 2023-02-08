Ватутину приготовиться: в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову
Источник:КГГА
Украина продолжает прощаться с тем, что после себя оставил Советский Союз. Так, в Киеве наконец-то демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову.
Так, в столице стало на одно упоминание о кровавом режиме меньше. Сам памятник Чкалова отправится не на металлолом, а в музей. Но об этом мы расскажем дальше.
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Советских памятников станет меньше
Над демонтажем памятника работали коммунальщики из Шевченковского района. Чтобы убрать монумент, посвященный Чкалову, работали пять человек, автомобиль с краном-манипулятором, а также грузовик.
Сам памятник не выбросят на свалку. Он пополнит экспозицию Музея авиации Украины имени Антонова. Соответствующее решение принял Киевский городской совет.
Памятник Чкалову в Киеве демонтировали / Фото КГГА
На демонтаж памятника Чкалову уже отреагировал министр культуры Александр Ткаченко.
На очереди другие памятники русским фигурам, которым не место в публичном пространстве Украины. Демонтаж памятника Ватутину уже согласовали,
– подчеркнул он.
Что касается памятника Николаю Ватутину, то его должны демонтировать 9 февраля. Но это еще не всё. Ткаченко отметил, что в КГГА должны также определить место, куда перенесут памятник Николаю Щорсу. Как только решение будет принято, его воплотят в жизнь.
И пока в столице демонтируют бронзовые упоминания о советских военных, наши защитники и защитницы занимаются другим "демонтажем". Они ежедневно мужественно защищают Украину и уничтожают врага.
Потери россиян ошеломляют
- Только за минувшие сутки на тот свет удалось отправить 910 российских захватчиков. Если же говорить об общих потерях с самого начала полномасштабного вторжения, то они поражают еще больше. Насчитывается по меньшей мере 134 100 врагов, которые пополнили ряды "двухсотых".
- Важный момент! Статистика потерь врага может быть ошеломляющей. А все потому, что точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.
- Заметим, что враг тоже потерял немало своей техники. В металлолом уже превратили 3 253 танка, 6 458 боевых бронированных машин, 2 236 артиллерийских систем, 461 РСЗО, 228 средств ПВО.
- Также на балансе российской армии стало на 295 самолетов, 285 вертолетов, 1 961 БпЛА оперативно-тактического уровня, 796 крылатых ракет, 18 судов, 5 112 автомобилей и автоцистерн, а также 211 единиц спецтехники меньше.