Ватутину приготовиться: в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову

Украина продолжает прощаться с тем, что после себя оставил Советский Союз. Так, в Киеве наконец-то демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

Так, в столице стало на одно упоминание о кровавом режиме меньше. Сам памятник Чкалова отправится не на металлолом, а в музей. Но об этом мы расскажем дальше.

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Советских памятников станет меньше

Над демонтажем памятника работали коммунальщики из Шевченковского района. Чтобы убрать монумент, посвященный Чкалову, работали пять человек, автомобиль с краном-манипулятором, а также грузовик.

Сам памятник не выбросят на свалку. Он пополнит экспозицию Музея авиации Украины имени Антонова. Соответствующее решение принял Киевский городской совет.

Памятник Чкалову в Киеве демонтировали / Фото КГГА

На демонтаж памятника Чкалову уже отреагировал министр культуры Александр Ткаченко.

На очереди другие памятники русским фигурам, которым не место в публичном пространстве Украины. Демонтаж памятника Ватутину уже согласовали,

– подчеркнул он.

Что касается памятника Николаю Ватутину, то его должны демонтировать 9 февраля. Но это еще не всё. Ткаченко отметил, что в КГГА должны также определить место, куда перенесут памятник Николаю Щорсу. Как только решение будет принято, его воплотят в жизнь.

И пока в столице демонтируют бронзовые упоминания о советских военных, наши защитники и защитницы занимаются другим "демонтажем". Они ежедневно мужественно защищают Украину и уничтожают врага.

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