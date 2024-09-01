В патрульной полиции Киева призвали граждан быть осторожными в случае обнаружения подозрительных предметов, не приближаться к ним и не прикасаться. О подобных находках следует немедленно сообщать соответствующие службы.

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На детской площадке нашли пистолет

Правоохранители отметили, что горожане продолжают обнаруживать опасные находки.

В Днепровском районе на линию 112 обратилась женщина, которая рассказала, что на детской площадке обнаружили подозрительную наплечную сумку с предметом, похожим на пистолет и патронами к нему,

– говорится в публикации.

На место инцидента быстро прибыли инспекторы. Они оградили опасные находки, вызвали следователей и взрывотехников.

К слову, днях в городе Буча Киевской области между подростками и взрослыми вспыхнула ссора, которая едва не завершилась трагедией. На опубликованном в сети видео взрослый мужчина пытался утопить подростка.