В одном из местных телеграмм-каналов написали, что конфликт вспыхнул на одном из водоемов и опубликовали видео, которое им прислали. Люди в комментариях начали писать, мол, именно подростки употребляли нецензурную лексику и провоцировали спор.

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Что известно об инциденте

Полиция Киевской области заявила, что они устанавливают обстоятельства опасного происшествия на водоеме в Буче.

27 августа во время мониторинга правоохранителями была обнаружена публикация в одном из телеграмм-каналов, где снято, как во время конфликта взрослый мужчина, вероятно, пытался топить подростка в водоеме. На этом фрагменте видео ребенок смог вырваться,

– заявили правоохранители.

Они добавили, что по предварительной информации, инцидент произошел на одном из водоемов в Буче.

По факту полиция внесла сведения в единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событий.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.

Они призвали людей, которые были свидетелями происшествия и имеют полезную для следствия информацию, сообщить на спецлинию 102 или по телефону 0683118174.