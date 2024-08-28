У одному з місцевих телеграм-каналів написали, що конфлікт спалахнув на одній з водойм та опублікували відео, яке їм надіслали. Люди у коментарях почали писати, мовляв, саме підлітки вживали нецензурну лексику та провокували суперечку.

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Що відомо про інцидент

Поліція Київщини заявила, що вони встановлюють обставини небезпечної події на водоймі в Бучі.

27 серпня під час моніторингу правоохоронцями була виявлена публікація в одному з телеграм-каналів, де зафільмовано, як під час конфлікту дорослий чоловік, ймовірно, намагався топити підлітка у водоймі. На цьому фрагменті відео дитина змогла вирватись,

– заявили правоохоронці.

Вони додали, що за попередньою інформацією, інцидент трапився на одній із водойм у Бучі.

За фактом поліція внесла відомості до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.

Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють всі обставини.

Вони закликали людей, які були свідками події та мають корисну для слідства інформацію, повідомити на спецлінію 102 або за телефоном 0683118174.