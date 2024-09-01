В патрульній поліції Києва закликали громадян бути обережними у разі виявлення підозрілих предметів, не наближатися до них та не торкатися. Про подібні знахідки слід негайно повідомляти відповідні служби.

Читайте також На Одещині п'яний чоловік кинув гранату у приміщення з людьми: є постраждалі

На дитячому майданчику знайшли пістолет

Правоохоронці зазначили, що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки

У Дніпровському районі на лінію 112 звернулася жінка, яка розповіла, що на дитячому майданчику виявили підозрілу наплічну сумку з предметом, схожим на пістолет та набоями до нього,

– йдеться в публікації.

На місце інциденту швидко прибули інспектори. Вони огородили небезпечні знахідки, викликали слідчих та вибухотехніків.

До слова, днями у місті Буча Київської області між підлітками та дорослими спалахнула суперечка, яка ледь не завершилась трагедією. На опублікованому в мережі відео дорослий чоловік намагався втопити підлітка.