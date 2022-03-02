В Киеве и Харькове объявили воздушную тревогу
2 марта 2022 , 13:07Читати новину українською
Источник:Суспільне
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Харькове. Все местные жители должны немедленно уйти в укрытие.
В Киеве и Харькове включили сирены около 13 часов 2 марта. Об этом сообщили в СМИ.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
В Киеве снова воздушная тревога. В Харькове воздушная тревога
– говорится в сообщениях.
Местные должны немедленно уходить в укрытие, как только услышат сирену. При этом следует выключить в доме газ и свет.
Людей призывают помочь людям с инвалидностью и пенсионерами. Им может быть трудно спрятаться самостоятельно.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!