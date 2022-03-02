В Киеве и Харькове объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Харькове. Все местные жители должны немедленно уйти в укрытие.

В Киеве и Харькове включили сирены около 13 часов 2 марта. Об этом сообщили в СМИ.

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В Киеве снова воздушная тревога. В Харькове воздушная тревога

– говорится в сообщениях.

Местные должны немедленно уходить в укрытие, как только услышат сирену. При этом следует выключить в доме газ и свет.

Людей призывают помочь людям с инвалидностью и пенсионерами. Им может быть трудно спрятаться самостоятельно.

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