У Києві та Харкові увімкнули сирени близько 13 години 2 березня. Про це повідомили у ЗМІ.

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У Києві знову повітряна тривога. У Харкові повітряна тривога,

– мовиться в повідомленнях.

Місцеві мають негайно йти в укриття, як тільки почують сирену. При цьому слід вимкнути в будинку газ і світло.

Людей закликають допомогти людям з інвалідністю та пенсіонерам. Адже їм може бути важко сховатися самостійно.

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