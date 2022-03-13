В Киеве и Харькове – воздушная тревога
13 марта 2022 , 14:32Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве и Харькове сообщили о воздушной опасности. Всем следует пройти в укрытие.
Отметим, что из Киевщины продолжается эвакуация населения. 13 марта гуманитарные коридоры должны быть открыты из Бородянки и Броваров.
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