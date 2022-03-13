В Киеве и Харькове – воздушная тревога

13 марта 2022 , 14:32
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Источник:

КГГА

В Киеве и Харькове сообщили о воздушной опасности. Всем следует пройти в укрытие.

Отметим, что из Киевщины продолжается эвакуация населения. 13 марта гуманитарные коридоры должны быть открыты из Бородянки и Броваров.

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Автор: Ірина Пундор