Уведомление об исчезновении ребенка поступило утром 11 января. Правоохранители просят помочь установить место нахождения мальчика.

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В Киеве ищут мальчика

В полиции сообщили, что разыскивают Глеба Кашперского 04.10.2010 года рождения. Мальчик ростом 146 сантиметров, среднего телосложения. Имеет русые волосы и в очках.

Ищут Глеба Кашперского / Фото из соцсетей полиции Киева

Глеб одет в синюю куртку, синюю шапку с красными автобусами, зеленые брюки, имеет темно-зеленый рюкзак.

Мальчик не разговаривает. Особое внимание водителям и пассажирам общественного транспорта – малолетний любит кататься по городу. Кроме этого может находиться в общепитах или детских комнатах,

– сообщили в полиции Киева.

На розыск ребенка ориентирован весь личный состав Подольского управления полиции, патрульная полиция и другие оперативные службы.

Обратите внимание! При получении какой-либо информации о возможном месте пребывания ребенка полицейские просят сообщать по номеру 0987462572 или 102.

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