Повідомлення про зникнення дитини надійшло вранці 11 січня. Правоохоронці просять допомогти встановити місце знаходження хлопчика.
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У Києві шукають хлопчика
У поліції повідомили, що розшукують Гліба Кашперського 04.10.2010 року народження. Хлопчик зростом 146 сантиметрів, середньої тілобудови. Має русяве волосся та в окулярах.
Шукають Гліба Кашперського / Фото з соцмереж поліції Києва
Гліб одягнений у синю куртку, синю шапку з червоними автобусами, зелені штани, має темно-зелений рюкзак.
Хлопчик не розмовляє. Особлива увага водіям та пасажирам громадського транспорту – малолітній любить кататись по місту. Окрім цього може перебувати в закладах громадського харчування або дитячих кімнатах,
– зазначили в поліції Києва.
Додали, що на розшук дитини орієнтований увесь особовий склад Подільського управління поліції, патрульна поліція та інші оперативні служби.
У Львові знайшли маленького хлопчика
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