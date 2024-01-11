Повідомлення про зникнення дитини надійшло вранці 11 січня. Правоохоронці просять допомогти встановити місце знаходження хлопчика.

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У Києві шукають хлопчика

У поліції повідомили, що розшукують Гліба Кашперського 04.10.2010 року народження. Хлопчик зростом 146 сантиметрів, середньої тілобудови. Має русяве волосся та в окулярах.

Шукають Гліба Кашперського / Фото з соцмереж поліції Києва

Гліб одягнений у синю куртку, синю шапку з червоними автобусами, зелені штани, має темно-зелений рюкзак.

Хлопчик не розмовляє. Особлива увага водіям та пасажирам громадського транспорту – малолітній любить кататись по місту. Окрім цього може перебувати в закладах громадського харчування або дитячих кімнатах,

– зазначили в поліції Києва.

Додали, що на розшук дитини орієнтований увесь особовий склад Подільського управління поліції, патрульна поліція та інші оперативні служби.

Зверніть увагу! При отриманні будь-якої інформації про можливе місце перебування дитини, поліцейські просять повідомляти за номером 0987462572 або 102.

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