Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно об ограблении женщины в укрытии Киева

В полиции отметили, что к ним поступило сообщение о нападении в подземном переходе. Заявительница рассказала, что во время воздушной тревоги направлялась в укрытие, где неизвестный мужчина вдруг напал на нее, начал бить и силой отобрал сумку.

В похищенной сумке были документы, золотые серьги, телефон и 44 тысячи гривен. После совершения преступления нападавший скрылся в неизвестном направлении,

– говорится в сообщении.

Оперативники совместно с сотрудниками отдела криминального анализа в ходе первоочередных розыскных мероприятий установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 28-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления.

В Киеве пожилую женщину избили и ограбили в укрытии во время тревоги / Фото полиции Киева

"Следователи изъяли вещественные доказательства – золотые украшения и часть похищенных денег потерпевшей", – объяснили в полиции.

Полицейские сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины, а именно грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.