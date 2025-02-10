Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про пограбування жінки в укритті Києва

У поліції зазначили, що до них надійшло повідомлення про напад у підземному переході. Заявниця розповіла, що під час повітряної тривоги направлялася до укриття, де невідомий чоловік раптом напав на неї, почав бити та силоміць відібрав сумку.

У викраденій сумці були документи, золоті сережки, телефон й 44 тисячі гривень. Після скоєння злочину нападник зник у невідомому напрямку,

– мовиться у повідомленні.

Оперативники спільно зі співробітниками відділу кримінального аналізу в ході першочергових розшукових заходів встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 28-річний чоловік, раніше судимий за аналогічні злочини.

У Києві літню жінку побили та пограбували в укритті під час тривоги / Фото поліції Києва

"Слідчі вилучили речові докази – золоті прикраси й частину викрадених грошей потерпілої", – пояснили у поліції.

Поліцейські повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу України, а саме грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.