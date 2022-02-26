Отмечается также, что вокзал уже отключили от электроэнергии. Об этом сообщают украинские СМИ.

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В Киеве эвакуировали всех людей с железнодорожного вокзала. Неподалеку – обстрел,

– проинформировали журналисты.

По уточненной информации, на 21:50 Центральный железнодорожный вокзал Киева возобновил работу. Укрзализныця отправляет поезда.

Подчеркиваем, что все гражданские, проживающие в столице Украины, должны немедленно переходить в укрытие, если звучит сигнал воздушной тревоги. Гражданам следует оставаться там до дальнейших инструкций.

Кроме этого, обращаем внимание на то, что в Киеве с 17:00 часов 26 февраля до, предварительно, 08:00 часов 28 февраля будет действовать комендантский час. Выходить можно только в хранилища.