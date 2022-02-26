Зазначається також, що вокзал вже відключили від електроенергії. Про це повідомляють українські ЗМІ.

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У Києві евакуювали всіх людей із залізничного вокзалу. Неподалік – обстріл,

– поінформували журналісти.

За уточненою інформацією, станом на 21:50 Центральний залізничний вокзал Києва відновив роботу. Укрзалізниця відправля поїзди.

Наголошуємо, що всі цивільні, які проживають у столиці України, повинні негайно переходити в укриття, якщо звучить сигнал повітряної тривоги. Громадянам слід залишатися там до подальших інструкцій.

Окрім цього, звертаємо увагу на те, що у Києві з 17:00 години 26 лютого до, попередньо, 08:00 години 28 лютого діятиме комендантська година. Виходити можна лише у сховища.