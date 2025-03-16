Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова капитана полиции, главного инспектора управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности НПУ Роксоланы Семиряковой в эфире национального марафона.

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Каково состояние мальчика, получившего ожоги после того, как залез на электричку

Роксолана Семирякова рассказала, что действительно, 12-летний парень в результате опасного развлечения получил удар током. И, к сожалению, диагноз не самый лучший.

Это ожоги второй и третьей степени, поражено 75% тела, и сейчас ребенок находится в крайне тяжелое состояние. Врачи борются за жизнь парня,

– рассказала полицейская.

По ее словам, пока правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, поэтому все детали разглашать нельзя.

Стоит отметить, что подобные инциденты происходят каждый год. Подростки ради хорошего видео, селфи или адреналина выкарабкиваются в опасные для жизни места.

На вопрос журналистов, есть ли какая-то статистика по таким случаям, капитан полиции ответила, что это произвольная выборка, ведь нельзя разделить такие случаи по полу.

"Действительно, это явление не новое, к сожалению. Популяризации оно получило благодаря социальным сетям. Когда популяризируют такие опасные тренды. И подростки в погоне за лайками, просмотрами, распространениями рискуют своей жизнью и подвергают свое здоровье опасности", – объяснила Семирякова.

К слову, об инциденте с 12-летним мальчиком стало известно 13 марта. Между вагонами поезда "Киев – Казатин" подростка поразило электрическим током после чего загорелось пламя, которое тушили огнетушителем.