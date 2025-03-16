Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова капітана поліції, головної інспекторки управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності НПУ Роксолани Семірякової в етері національного маратону.

До теми Що відомо про хлопчика, якого вдарило струмом на даху електрички в Києві

Який стан хлопчика, що зазнав опіків після того, як заліз на електричку

Роксолана Семірякова розповіла, що дійсно, 12-річний хлопець внаслідок небезпечної розваги зазнав ураження струмом. І, на жаль, діагноз не найкращий.

Це опіки другого та третього ступеня, уражено 75% тіла, і наразі дитина перебуває у край важкий стан. Лікарі борються за життя хлопця,

– розповіла поліцейська.

За її словами, поки що правоохоронці встановлюють всі обставини події, тому всі деталі розголошувати не можна.

Варто зазначити, що подібні інциденти стаються кожного року. Підлітки заради гарного відео, селфі чи адреналіну видираються в небезпечні для життя місця.

На запитання журналістів, чи є якась статистика по таких випадках, капітан поліції відповіла, що це довільна вибірка, адже не можна поділити такі випадки по статі.

"Дійсно, це явище не нове, на жаль. Популяризації воно здобуло завдяки соціальним мережам. Коли популяризують отакі небезпечні тренди. І підлітки в гонитві за лайками, переглядами, поширеннями ризикують своїм життям і наражають своє здоров'я на небезпеку", – пояснила Семірякова.

До слова, про інцидент із 12-річним хлопчиком стало відомо 13 березня. Між вагонами потяга "Київ – Козятин" підлітка вразило електричним струмом після чого зайнялось полум'я, яке гасили вогнегасником.