О невыполненном обещании Alyona Alyona в организации сообщили 14 августа. Там рассказали детали отмывания исторической части города от последствий дрифта.

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Alyona Alyona не выполнила обещание

Общественная организация "Києве, мий" 11 августа, в 9:00 приехала на Софийскую площадь для того, чтобы отмыть ее от следов шин. Волонтеры разгрузили оборудование и инструменты, подвели воду и начали мыть.

Когда, ближе к вечеру, сначала компания "Биосфера", а затем и команда Alyona Alyona подъехали, чтобы достичь каких-то своих целей, необходимость использования воды для мытья стала для них сюрпризом,

– отметили в организации.

Обе команды обратились к ним за водой и получили ее. За это "Биосфера" и Alyona Alyona обещали вспомнить "Києве, мий" в своих публикациях в соцсетях.

В результате, добавили в общественной организации, вечером того дня "Биосфера" опубликовала пост, как отмыла почти все и поблагодарила певицу за прием эстафеты.

Alyona Alyona в своем сообщении похвалила за титанический труд саму себя и поблагодарила Red Bull.

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