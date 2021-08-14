Про порушену обіцянку Alyona Alyona в організації повідомили 14 серпня. Там розповіли деталі відмивання історичної частини міста від наслідків дрифту.
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Alyona Alyona не виконала обіцянку
Громадська організація "Києве, мий" 11 серпня, о 9:00 приїхала на Софійську площу для того, аби відмити її від слідів шин. Волонтери розвантажили обладнання та інструменти, підвели воду і почали мити.
Коли, ближче до вечора, спочатку компанія "Біосфера", а потім і команда Alyona Alyona під'їхали, щоб досягти якихось своїх цілей, необхідність використання води для миття стала для них сюрпризом,
– зазначили в організації.
Обидві команди звернулися до них по воду та отримали її. За це "Біосфера" та Alyona Alyona обіцяли згадати "Києве, мий" у своїх дописах у соцмережах.
У результаті, додали у громадській організації, ввечері того дня "Біосфера" опублікувала пост, як відмила майже все і подякувала співачці за прийом естафети.
Alyona Alyona у своєму дописі похвалила за титанічний труд саму себе та подякувала Red Bull.
Дрифт-шоу в центрі Києва: що відомо
- У Києві, на Софійській площі 10 серпня відбулося дрифт-шоу. Міська влада заявила, що ніхто не давав дозволів на таке видовище. В історичній зоні Києва залишилися сліди від шин.
- Згодом стало відомо, що це були рекламні зйомки для Red Bull. У них брала участь і Alyona Alyona. Виконавиця запевнила, що відео знімали до Дня Незалежності.
- Пізніше вона отримала повістку про виклик у поліцію.
- У Red Bull вибачились за вчинене.