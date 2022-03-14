В Киеве можно получить круглосуточную медико-психологическую помощь в телефонном режиме

Несмотря на то, что Киев еще с первого дня вторжения России подвергается обстрелам, многие люди героически остаются в столице.

Те, кто нуждаются в медико-психологической помощи, имеют возможность получать ее круглосуточно в телефонном режиме.

Важно На Киевщине вражеская ракета попала в телерадиовышку

Психологи отмечают, что у любого сегодня по вполне объективным причинам могут возникнуть тревоги, грусть и отчаяние. В таких случаях лучше не оставаться один на один с самим собой, а довериться профессионалам.

Куда можно обратиться

Телефоны психологов КНП "Клиническая больница "ПСИХИАТРИЯ", принимающих звонки круглосуточно:

063-322-83-79 – Шубина Алена Анатольевна;

050-736-62-08 – Романец Татьяна Юрьевна;

050-699-16-23 – Федосова Людмила Алексеевна;

067-279-44-34 – Белая Наталья Ивановна.

Личную консультацию психиатра, психотерапевта и медицинского психолога можно получить по адресу: ул. Кирилловская 103, корпус 1, приемное отделение. Телефон для справок: 044-463-74-79.

Столица во время военного положения

В КГГА сообщили, что столичная инфраструктура – ​​коммунальщики, транспортники, медики – работает в штатном режиме.

С 08:00 до 19:00 в местах, где можно обеспечить перевозку, работает общественный транспорт. Открываются аптеки, магазины, заправки, СТО.

Продолжает работу Гуманитарный штаб, нуждающийся в помощи от волонтеров и водителей грузового транспорта. Больше деталей по ссылке.

Обратите внимание – Утренний брифинг Верещук за 14 марта: видео