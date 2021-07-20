В Киеве праздник жертвоприношения мусульмане начали отмечать в главной мечети утром 20 июля. На утреннюю молитву прибыл верховный муфтий Ахмед Тамим.

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После этого во дворе "Ар-Рахма" устроили угощение.

Как празднуют Курбан-байрам в Киеве



В праздновании участвовал верховный муфтий Ахмед Тамим / Фото islam.ua

Кроме праздничных молитв, представители Духовного управления мусульман Украины устроили:

семейный фестиваль;

ярмарку восточных сувениров;

ярмарку кухни;

благотворительную акцию по раздаче мяса.



После намаза в мечети "Ар-Рахма" началось празднование Курбан-байрама / Фото islam.ua

В событии участвовали почти 4 тысячи верующих. Верующие заняли почти всю территорию мечети.

Курбан-байрам – праздник в честь освобождения от смерти сына пророка Ибрахима. В честь этого праздника мусульмане в течение 3 дней устраивают жертвоприношения животных. Мясо делят на три части, которые оставляют для семьи, раздают нуждающимся среди соседей и родственников, а также на милостыню.