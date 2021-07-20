В Киеве праздник жертвоприношения мусульмане начали отмечать в главной мечети утром 20 июля. На утреннюю молитву прибыл верховный муфтий Ахмед Тамим.

Смотрите также Украинского политзаключенного Лимешко постоянно травят в российской колонии за вероисповедание

После этого во дворе "Ар-Рахма" устроили угощение.

Как празднуют Курбан-байрам в Киеве


В праздновании участвовал верховный муфтий Ахмед Тамим / Фото islam.ua

Кроме праздничных молитв, представители Духовного управления мусульман Украины устроили:

  • семейный фестиваль;
  • ярмарку восточных сувениров;
  • ярмарку кухни;
  • благотворительную акцию по раздаче мяса.


После намаза в мечети "Ар-Рахма" началось празднование Курбан-байрама / Фото islam.ua

В событии участвовали почти 4 тысячи верующих. Верующие заняли почти всю территорию мечети.