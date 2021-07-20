У Києві свято жертвопринесення мусульмани почали відзначати у головній мечеті вранці 20 липня. На ранкову молитву прибув верховний муфтій Ахмед Тамім.

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Після цього у дворі "Ар-Рахма" влаштували частування.

Як святкують Курбан-байрам у Києві


У святкуванні брав участь верховний муфтій Ахмед Тамім / Фото islam.ua

Окрім святкових молитов, представники Духовного управління мусульман України влаштували:

  • сімейний фестиваль;
  • ярмарок східних сувенирів;
  • ярмарок кухні;
  • благодійну акцію з роздачі м'яса.


Після намазу в мечеті "Ар-Рахма" почалося святкування Курбан-байраму / Фото islam.ua

У події брали участь майже 4 тисячі вірян. Віряни зайняли майже всю територію мечеті.