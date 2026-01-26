Укр Рус
26 января, 17:06
2

Достали в крайне тяжелом состоянии: в Киеве мужчина провалился под лед во время скайсерфинга

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Киеве мужчина провалился под лед на Днепре во время скайсерфинга, его спасли спасатели и госпитализировали.
  • Один из свидетелей попытался помочь, но также провалился под лед, его спасли Денис Гаврилов и Егор Русаков.

В Киеве мужчина провалился под лед на Днепре вблизи парка Наталка во время скайсерфинга в воскресенье, 25 января. Пострадавший оказался в ледяной воде примерно в 100 метрах от берега.

На помощь ему пришли спасатели. Об этом сообщает "Муниципальная охрана".

Как спасали мужчину?

Сначала сообщили, что в районе кафе на набережной возле парка Наталка человек провалился под лед, после чего муниципалы оперативно прибыли на вызов. На место сразу вызвали спасателей, скорую помощь и другие службы.

В то же время один из свидетелей, несмотря на все предостережения, согласно обнародованной информации, решил самостоятельно помочь пострадавшему. Впрочем, пройдя уже около 50 метров, он также провалился под лед и оказался в опасности.

Не теряя времени, охранники Денис Гаврилов и Егор Русаков вышли на лед и с максимальной осторожностью совместными усилиями вытащили второго пострадавшего на берег. Впоследствии прибыли спасатели, которые с помощью специального оборудования достали первого мужчину из воды, 
– говорится в сообщении.

Отмечается, что его в крайне тяжелом состоянии передали медикам, после чего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение.

В Киеве мужчина провалился под лед: смотрите видео

