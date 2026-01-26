Достали в крайне тяжелом состоянии: в Киеве мужчина провалился под лед во время скайсерфинга
- В Киеве мужчина провалился под лед на Днепре во время скайсерфинга, его спасли спасатели и госпитализировали.
- Один из свидетелей попытался помочь, но также провалился под лед, его спасли Денис Гаврилов и Егор Русаков.
В Киеве мужчина провалился под лед на Днепре вблизи парка Наталка во время скайсерфинга в воскресенье, 25 января. Пострадавший оказался в ледяной воде примерно в 100 метрах от берега.
На помощь ему пришли спасатели. Об этом сообщает "Муниципальная охрана".
Смотрите также Сорвался с 20 метров: на энергообъекте в Киеве погиб спасатель Александр Питайчук
Как спасали мужчину?
Сначала сообщили, что в районе кафе на набережной возле парка Наталка человек провалился под лед, после чего муниципалы оперативно прибыли на вызов. На место сразу вызвали спасателей, скорую помощь и другие службы.
В то же время один из свидетелей, несмотря на все предостережения, согласно обнародованной информации, решил самостоятельно помочь пострадавшему. Впрочем, пройдя уже около 50 метров, он также провалился под лед и оказался в опасности.
Не теряя времени, охранники Денис Гаврилов и Егор Русаков вышли на лед и с максимальной осторожностью совместными усилиями вытащили второго пострадавшего на берег. Впоследствии прибыли спасатели, которые с помощью специального оборудования достали первого мужчину из воды,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что его в крайне тяжелом состоянии передали медикам, после чего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение.
В Киеве мужчина провалился под лед: смотрите видео
Другие инциденты в Киеве
На днях в Шевченковском районе Киева произошел пожар. Он охватил 1 этаж 4-этажного офисного здания на улице Крещатик. Известно также о разрушениях. Там было разрушено перекрытие между 2-м и 3-м этажами.
До этого пожар произошел в Соломенском районе Киева на Берестейском проспекте. В районе метро "Шулявская" загорелся автомобиль во время движения, водитель успел выбежать. Спасатели оперативно потушили пламя.