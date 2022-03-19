В Киеве с начала войны погибли 228 человек: среди них дети, – КГГА

С начала полномасштабного вторжения России в Киеве погибли 228 человек, в том числе 4 ребенка. Пострадали около тысячи жителей столицы.

О количестве жертв от рук врага на 19 марта сообщили в Киевской областной государственной администрации.

Внимание Враг активно окапывается на Киевщине, – глава ОВА

В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 228 человек, в том числе 4 ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей,

– говорится в сообщении КГГА.

Напомним, что на территории Киевской области 19 и 20 марта комендантский час будет действовать с 20 вечера до 6 утра. В это время запрещено выходить на улицу без специальных пропусков и удостоверения личности.

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