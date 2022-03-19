Про кількість жертв від рук ворога станом на 19 березня повідомили у Київській обласній державній адміністрації.

Увага Ворог активно окопується на Київщині, – глава ОВА

У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі 4 дитини,

– йдеться у повідомленні КМДА.

Відомо, що поранення отримали 912 осіб, у тому числі 16 дітей.

Нагадаємо, що на території Київської області 19 та 20 березня комендантська година діятиме з 20 вечора до 6 ранку. У цей час заборонено виходити на вулицю без спеціальних перепусток та посвідчення особи.

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