В Киеве начали прививать американским препаратом Moderna: кто может получить вакцину

В Киеве в МВЦ с 22 июля начинают прививать новым препаратом Moderna. Вакцину может получить любой, но только в течение 4 дней. Ее признали лучшей в мире.

Получить вакцинацию препаратом можно только по предварительной записи в столичном центре массовой вакцинации в Международном выставочном центре. Сейчас запись на иммунизацию вакциной открыта лишь на 4 дня (22-25 июля), сообщают в электронной медицинской системе HELSI.ME.

К теме Новый рекорд прививок за сутки в Украине

Какие вакцины есть у МВЦ

Получить прививку вакциной Spikevax могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В Helsi также напоминают, что в МВЦ люди в возрасте от 60 лет могут получить прививку вакциной Comirnaty от Pfizer по предварительной записи.

Препарат CoronaVac доступен в центре вакцинации для прививки всех желающих в возрасте от 18 лет.

Лучшая в мире вакцина

В мае 2021 года ученые на Всемирном конгрессе вакцин признали, что препарат американской фармацевтической компании Moderna является на данный момент лучшим лекарством от коронавируса.

Эффективность вакцины оценивается в 94,1%

Напомним, что недавно в МВЦ случился скандал – кое-кто узнал, что кому-то прививают Pfizer, а не китайскую вакцину CoronaVac. Дошло до вызова полиции.