В Киеве нашли больного котенка и отнесли в ветклинику: возник скандал, потому что его не спасли

В Киеве возник скандал из-за того, что люди нашли маленького больного котенка на улице, а в ветеринарной клинике его не смогли спасти. Группа друзей заявляет, что якобы в Зверополисе отнеслись к проблеме с халатностью. В клинике опровергают обвинения.

В комментарии для сайта 24 канала представительница Зверополиса пояснила, что они сделали все, что могли, но к сожалению, котенок был очень слабый и не дожил до утра. У него была инфекционная болезнь.

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Позиция друзей, которые нашли котика

В фейсбуке пишет Андрей Ткачук, один из тех, кто нашел котенка. Он рассказал, что бедняжку увидели поздно вечером на парковке у дома.

Не стоял на лапках, не пил и не ел. Мы быстренько нашли ближайшую круглосуточную клинику. Это был Зверополис на Никольско-Слободской. Это было около 22:00. В клинике сказали, что котенок не выглядит таким, что умрет, а врач приедет через час. Его на работе не было,

– пишет Ткачук.

Друзья попросили звонить когда угодно и сказали, что готовы заплатить любые деньги.

Утром им сообщили, что котенок умер. Также Ткачук уверяет, что врач так и не осмотрел его, а пришел на работу в 10:00.

Позиция Зверополиса

Мы обратились в эту ветеринарную клинику, чтобы они объяснили ситуацию. Комментарий предоставила представительница сети Мария.

Она объяснила, что врача не было, поскольку она была на вызове. А котиком всю ночь занимался координатор, который консультировался с другим врачом по телефону.

Мария отметила, что котенок был в тяжелом состоянии и был инфицирован.

В таком возрасте котята с улицы, с такими заболеваниями, к сожалению, умирают в 90%. Он не был вакцинирован и попал к нам очень поздно. Мы не смогли ему помочь,

– отметила ветеринар.

Она добавила, что клиника сделала все, чтобы помочь этому несчастному животному – кормили и отпаивали, следили за температурой, но он был очень слабенький и в какой-то момент температура начала резко падать и он умер.

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По словам Марии, они все объяснили людям, которые принесли котенка и вернули им деньги. Впрочем, это не удовлетворило их. Представительница клиники сообщила, что их начали преследовать в соцсетях и под каждым постом пишут, что в клинике убивают животных.

Мы спасли сотни кошек, собак и других животных, но к сожалению, есть случаи, когда мы не можем уже помочь,

– объясняет Мария.

После этого инцидента и обвинений в клинике все работники и врачи демотивированы и в отчаянии, ведь они пытались помочь, а столкнулись с тонной негатива со стороны недовольных людей, рассказали в Зверополисе.

В клинике также пояснили, что вынуждены были заблокировать их аккаунты, поскольку "эти люди не могут цивилизованно общаться".