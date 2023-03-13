Стабилизационные отключения ввели из-за повреждений некоторых энергообъектов. Напомним, что Россия не оставляет попыток истощить украинскую энергосистему.

Кстати Ракетная атака на энергообъекты: где самая сложная ситуация и будут ли выключать свет

В каких районах Киева нет света

По информации ДТЭК, в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам.

Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов,

– отметили энергетики.

Поэтому были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте ДТЭК.

Что со светом в Украине: последние новости