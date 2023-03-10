Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский. По его словам, тарифы на потребление электроэнергии для украинцев уменьшать все-таки не будут.

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Максим Билявский объяснил, что энергосистема Украины постепенно переходит на так называемый график летнего потребления электроэнергии. Это свидетельствует об уменьшении объема спроса по сравнению с осенне-зимним периодом.

В то же время у нас меняется и структура производства электрической энергии, так как никто не отменил потребность в проведении плановых эксплуатационных ремонтов,

– подчеркнул он.

По его мнению, не следует забывать о том, что примерно уже со второй половины апреля выработка электрической энергии на гидроэлектростанциях также будет уменьшаться. В частности, это связано с падением уровня воды в реках и повышением температуры окружающей среды.

"Так или иначе я надеюсь, у нас не будет ощутимого дефицита электрической энергии, особенно, в летние месяцы 2023 года", – убежден он.

Белявский сосредоточил внимание на том, что враг все же не отступает. В первую очередь, он стремится создать дополнительные проблемы в части подготовки нашей энергосистемы к следующему осенне-зимнему периоду.

Второе – нанести как можно больший вред национальной экономике. Поэтому любые разговоры о том, чтобы пересматривать тарифы на электрическую энергию для населения, цены для промышленных предприятий вообще должны быть забыты,

– добавил он.

По его мнению, крайне важно, чтобы национальная экономика жила. Для этого требуются стабильные цены на энергоресурсы.

Максим Белявский рассказал, в каком состоянии украинская энергосистема пока: смотрите видео

Враг хочет истощить украинскую экономику

Эксперт по энергетике рассказал, что Россия надеется, что нанесет большой ущерб объектам критической инфраструктуры, что приведет к потребности в дополнительных средствах.

"Эти средства могут взяться либо с материально-технической помощи от наших партнеров, то есть энергетический "Рамштайн" должен быть продлен и расширен с точки зрения объемов финансирования", – отметил он.

По его словам, еще один источник получения финансов – это тарифы и цены на энергоресурсы. Поэтому сейчас практически ведется ресурсное противостояние.

Я лично воспринимаю масштабные и локальные обстрелы как один из инструментов изнурить нашу национальную экономику. Здесь очень важно, чтобы на всех уровнях государственного управления это понимание сохранялось и давали работать промышленным предприятиям,

– подчеркнул он.

Белявский прокомментировал, что сейчас каждое промышленное предприятие пытается снизить постоянные затраты на свое производство для того, чтобы выполнять мобилизационные задачи и сохранять свои позиции на внешних европейских рынках.

"К сожалению, у нас случаются коррупционные случаи, когда мы нашли более дешевое сырье в ЕС, а эту цену нам пытаются опять же увеличить на таможне", – добавил он.

Именно поэтому нужно сохранять баланс в ценах и тарифах.

Вернутся ли отключение электроэнергии

Эксперт по энергетике объяснил, что свет у украинцев энергетики могут начать выключать только в осенне-зимний период.

Я надеюсь, что по графику летнего потребления таких ограничений уже не будет, несмотря даже на риск военного фактора и несмотря на потребность планового обслуживания энергоблоков,

– заметил он.

По его мнению, сейчас энергоблоки для их дальнейшей безопасной эксплуатации нуждаются в серьезных ремонтах.

"К сожалению, межремонтный период у нас сократился по энергоблокам, потому что энергоблоки несут дополнительную нагрузку", – добавил он.

По словам эксперта по энергетике, к сожалению, многие станции остаются разрушенными или установлены на временно оккупированной территории.

"Соответственно, оборудование, агрегаты, машины должны работать и работают в форсированном режиме", – подчеркнул Белявский.

Он подчеркнул, что это провоцирует и дополнительную нагрузку на крепеж, оборудование.

Как украинцам способствовать улучшению ситуации

Максим Белявский сообщил, что для того, чтобы всем вместе противостоять врагу и содействовать стабильному электроснабжению, украинцам следует своевременно подавать показатели счетчиков.

"Это крайне важно, чтобы хозяйствующие субъекты на энергетическом рынке не считали объемы потребления за предыдущий период прошлого года", – пояснил он.

По его словам, следует тоже умеренно платить платежки. И, конечно, не забывать об экономии энергоресурсов и использовать умения и навыки, которые украинцы получили во время длительного отключения света в течение осени и зимы.

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