Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский. По его словам, тарифы на потребление электроэнергии для украинцев уменьшать все-таки не будут.
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Максим Билявский объяснил, что энергосистема Украины постепенно переходит на так называемый график летнего потребления электроэнергии. Это свидетельствует об уменьшении объема спроса по сравнению с осенне-зимним периодом.
В то же время у нас меняется и структура производства электрической энергии, так как никто не отменил потребность в проведении плановых эксплуатационных ремонтов,
– подчеркнул он.
По его мнению, не следует забывать о том, что примерно уже со второй половины апреля выработка электрической энергии на гидроэлектростанциях также будет уменьшаться. В частности, это связано с падением уровня воды в реках и повышением температуры окружающей среды.
"Так или иначе я надеюсь, у нас не будет ощутимого дефицита электрической энергии, особенно, в летние месяцы 2023 года", – убежден он.
Белявский сосредоточил внимание на том, что враг все же не отступает. В первую очередь, он стремится создать дополнительные проблемы в части подготовки нашей энергосистемы к следующему осенне-зимнему периоду.
Второе – нанести как можно больший вред национальной экономике. Поэтому любые разговоры о том, чтобы пересматривать тарифы на электрическую энергию для населения, цены для промышленных предприятий вообще должны быть забыты,
– добавил он.
По его мнению, крайне важно, чтобы национальная экономика жила. Для этого требуются стабильные цены на энергоресурсы.
Максим Белявский рассказал, в каком состоянии украинская энергосистема пока: смотрите видео
Враг хочет истощить украинскую экономику
Эксперт по энергетике рассказал, что Россия надеется, что нанесет большой ущерб объектам критической инфраструктуры, что приведет к потребности в дополнительных средствах.
"Эти средства могут взяться либо с материально-технической помощи от наших партнеров, то есть энергетический "Рамштайн" должен быть продлен и расширен с точки зрения объемов финансирования", – отметил он.
По его словам, еще один источник получения финансов – это тарифы и цены на энергоресурсы. Поэтому сейчас практически ведется ресурсное противостояние.
Я лично воспринимаю масштабные и локальные обстрелы как один из инструментов изнурить нашу национальную экономику. Здесь очень важно, чтобы на всех уровнях государственного управления это понимание сохранялось и давали работать промышленным предприятиям,
– подчеркнул он.
Белявский прокомментировал, что сейчас каждое промышленное предприятие пытается снизить постоянные затраты на свое производство для того, чтобы выполнять мобилизационные задачи и сохранять свои позиции на внешних европейских рынках.
"К сожалению, у нас случаются коррупционные случаи, когда мы нашли более дешевое сырье в ЕС, а эту цену нам пытаются опять же увеличить на таможне", – добавил он.
Именно поэтому нужно сохранять баланс в ценах и тарифах.
Вернутся ли отключение электроэнергии
Эксперт по энергетике объяснил, что свет у украинцев энергетики могут начать выключать только в осенне-зимний период.
Я надеюсь, что по графику летнего потребления таких ограничений уже не будет, несмотря даже на риск военного фактора и несмотря на потребность планового обслуживания энергоблоков,
– заметил он.
По его мнению, сейчас энергоблоки для их дальнейшей безопасной эксплуатации нуждаются в серьезных ремонтах.
"К сожалению, межремонтный период у нас сократился по энергоблокам, потому что энергоблоки несут дополнительную нагрузку", – добавил он.
По словам эксперта по энергетике, к сожалению, многие станции остаются разрушенными или установлены на временно оккупированной территории.
"Соответственно, оборудование, агрегаты, машины должны работать и работают в форсированном режиме", – подчеркнул Белявский.
Он подчеркнул, что это провоцирует и дополнительную нагрузку на крепеж, оборудование.
Как украинцам способствовать улучшению ситуации
Максим Белявский сообщил, что для того, чтобы всем вместе противостоять врагу и содействовать стабильному электроснабжению, украинцам следует своевременно подавать показатели счетчиков.
"Это крайне важно, чтобы хозяйствующие субъекты на энергетическом рынке не считали объемы потребления за предыдущий период прошлого года", – пояснил он.
По его словам, следует тоже умеренно платить платежки. И, конечно, не забывать об экономии энергоресурсов и использовать умения и навыки, которые украинцы получили во время длительного отключения света в течение осени и зимы.
Состояние энергосистемы в Украине: последнее
- Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отметил, что Россия провалила свой план террора энергосистемы Украины. По его словам, сейчас наша система способна обеспечить потребности потребителей в электричестве и тепловой энергии.
- Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, что сейчас в Украине нет дефицита электроэнергии. Впрочем, не стоит забывать, что риски все еще высоки из-за возможных ракетных атак врага.
- Стало известно, что украинская энергосистема во время ночной ракетной атаки врага сработала на опережение. Украинским энергетикам удалось избежать ужасающих последствий благодаря экстренному отключению света.