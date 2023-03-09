Об этом 24 Каналу рассказал Владимир Омельченко – директор энергетических программ Центра Разумкова. По его словам, очередную ракетную атаку украинская система энергообеспечения выдержала.
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Россия снова хочет оставить украинцев без света
Владимир Омельченко объяснил, что запугивая украинский народ отсутствием света, россияне видят в этом какую-то для себя надежду победить Украину.
Они понимают, что на поле боя у них ничего не получается – там не будет результатов,
– подчеркнул он.
По его мнению, из-за провала наступления на фронте Россия в этой агонии хочет уничтожить украинский тыл, то есть обеспечение электроэнергией, теплом.
"Экономика не может работать без электрической энергии", – обратил внимание он.
По его убеждению, у россиян ничего не получится, потому что украинская энергетика и ВСУ стоят на страже и делают все, чтобы этого не произошло.
Ситуация с электроснабжением после атаки
Владимир Омельченко добавил, что в этот раз удалось избежать неисправимых последствий.
Наша энергетическая система сработала на опережение, то есть разгрузилась для того, чтобы сохранить ее целостность, нормативную частоту,
– объяснил он.
По его словам, после окончания воздушной тревоги энергетики начали постепенно включать мощности по восстановлению энергоснабжения на всей территории Украины.
Впрочем, не обошлось без повреждений.
"Попали в генерацию – это три тепловых электростанции ДТЭК. Также повреждены линии магистральных электропередач компании "Укрэнерго", – отметил он.
Омельченко подчеркнул, что на сегодняшний день нет ограничений по мощностям, а есть только сетевые ограничения, так как было зафиксировано попадание в линии высокого напряжения.
Экстренные отключения в Одесской, Житомирской, Харьковской области,
– сообщил он.
По его словам, россияне попали в один из серьезных объектов теплообеспечения в Киеве, поэтому в некоторых районах столицы нет тепла до сих пор.
Ракетная атака по Украине 9 марта: ключевое
- Россия впервые за долгое время атаковала всю Украину ночью. Российские военные совершили 81 запуск ракет.
- Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что атака 9 марта стала самой массовой за все время, потому что россияне использовали почти весь имеющийся у них спектр ракет.
- В эфире 24 Канала спикер сил ПВО Юрий Игнат впервые озвучил информацию о 6 использованных ракет "Кинжал". Впоследствии эту информацию подтвердили в ВСУ.