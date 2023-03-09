Об этом 24 Каналу рассказал Владимир Омельченко – директор энергетических программ Центра Разумкова. По его словам, очередную ракетную атаку украинская система энергообеспечения выдержала.

Смотрите также Они хотели запятнать день рождения Кобзаря, – КМВА о ночной ракетной атаке

Россия снова хочет оставить украинцев без света

Владимир Омельченко объяснил, что запугивая украинский народ отсутствием света, россияне видят в этом какую-то для себя надежду победить Украину.

Они понимают, что на поле боя у них ничего не получается – там не будет результатов,

– подчеркнул он.

По его мнению, из-за провала наступления на фронте Россия в этой агонии хочет уничтожить украинский тыл, то есть обеспечение электроэнергией, теплом.

"Экономика не может работать без электрической энергии", – обратил внимание он.

По его убеждению, у россиян ничего не получится, потому что украинская энергетика и ВСУ стоят на страже и делают все, чтобы этого не произошло.

Ситуация с электроснабжением после атаки

Владимир Омельченко добавил, что в этот раз удалось избежать неисправимых последствий.

Наша энергетическая система сработала на опережение, то есть разгрузилась для того, чтобы сохранить ее целостность, нормативную частоту,

– объяснил он.

По его словам, после окончания воздушной тревоги энергетики начали постепенно включать мощности по восстановлению энергоснабжения на всей территории Украины.

Впрочем, не обошлось без повреждений.

"Попали в генерацию – это три тепловых электростанции ДТЭК. Также повреждены линии магистральных электропередач компании "Укрэнерго", – отметил он.

Омельченко подчеркнул, что на сегодняшний день нет ограничений по мощностям, а есть только сетевые ограничения, так как было зафиксировано попадание в линии высокого напряжения.

Экстренные отключения в Одесской, Житомирской, Харьковской области,

– сообщил он.

По его словам, россияне попали в один из серьезных объектов теплообеспечения в Киеве, поэтому в некоторых районах столицы нет тепла до сих пор.

Ракетная атака по Украине 9 марта: ключевое