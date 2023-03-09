Про це 24 Каналу розповів Володимир Омельченко – директор енергетичних програм Центру Разумкова. За його словами, чергову ракетну атаку українська система енергозабезпечення витримала.
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Росія знову хоче залишити українців без світла
Володимир Омельченко пояснив, що залякуючи український народ відсутністю світла, росіяни бачать в цьому якусь для себе надію перемогти Україну.
Вони розуміють, що на полі бою у них нічого не виходить – там не буде результатів,
– наголосив він.
На його думку, через провал наступу на фронті, Росія в цій агонії хоче знищити український тил, тобто забезпечення електроенергією, теплом.
"Економіка не може працювати без електричної енергії", – зосередив увагу він.
На його переконання, у росіян нічого не вийде, тому що українська енергетика та ЗСУ стоять на сторожі і роблять все, щоб цього не сталося.
Ситуація з електропостачанням після атаки
Володимир Омельченко додав, що цього разу вдалося уникнути непоправних наслідків.
Наша енергетична система спрацювала на випередження, тобто розвантажилася для того, щоб зберегти її цілісність, нормативну частоту,
– пояснив він.
За його словами, після закінчення повітряної тривоги енергетики почали поступово вмикати потужності для відновлення енергопостачання на всій території України.
Втім, не обійшлося без пошкоджень.
"Влучили в генерацію – це три теплові електростанції ДТЕК. Також пошкоджені лінії магістральних електропередач компанії "Укренерго", – зазначив він.
Омельченко підкреслив, що на сьогодні немає обмежень за потужностями, а є лише мережеві обмеження, бо було зафіксуване влучання в лінії високої напруги.
Екстрені відключення в Одеській, Житомирській, Харківській області,
– повідомив він.
За його словами, росіяни влучили в один із серйозних об'єктів теплозабезпечення в Києві, тому в деяких районах столиці немає тепла до цього часу.
Ракетна атака по Україні 9 березня: ключове
- Росія вперше за довгий час атакувала всю Україну вночі. Російські військові здійснили 81 запуск ракет.
- Військовий експерт Роман Світан повідомив, що атака 9 березня стала наймасовішою за увесь час, тому що росіяни використали майже весь наявний у них спектр ракет.
- В ефірі 24 Каналу речник сил ППО Юрій Ігнат вперше озвучив інформацію про 6 використаних ракет "Кинджал". Згодом цю інформацію підтвердили у ЗСУ.