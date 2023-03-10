Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський. За його словами, тарифи на споживання електроенергії для українців зменшувати все ж не будуть.

Дивіться також Бачимо ризики – знайдемо реагування, – Зеленський у зверненні розкрив подробиці важливих нарад

Максим Білявський пояснив, що енергосистема України поступово переходить на так званий графік літнього споживання електроенергії. Це свідчить про зменшення обсягів попиту у порівнянні із осінньо-зимовим періодом.

Водночас так само у нас змінюється і структура виробництва електричної енергії, тому що ніхто не скасував потребу в проведенні планових експлуатаційних ремонтів,

– наголосив він.

На його думку, не слід забувати про те, що приблизно вже з другої половини квітня виробіток електричної енергії на гідроелектростанціях також буде зменшуватися. Зокрема, це пов'язано із падінням рівня води у річках та зростанням температури навколишнього середовища.

"Так чи інакше я сподіваюся у нас не буде відчутного дефіциту електричної енергії, особливо, в літні місяці 2023 року", – переконаний він.

Білявський зосередив увагу, що ворог все ж не відступає. У першу чергу він прагне створити додаткові проблеми в частині підготовки нашої енергосистеми до наступного осінньо-зимового періоду.

Друге – нанести якомога більшої шкоди національній економіці. Тому будь-які розмови про те, щоб переглядати тарифи на електричну енергію для населення, ціни для промислових підприємств взагалі мають бути забуті,

– додав він.

На його думку, наразі вкрай важливо, аби національна економіка жила. Для цього потрібні стабільні ціни на енергоресурси.

Максим Білявський розказав, в якому стані українська енергосистема наразі: дивіться відео

Ворог хоче виснажити українську економіку

Експерт з енергетики розказав, що Росія сподівається, що завдасть великої шкоди об'єктам критичної інфраструктури, що призведе до потреби у додаткових коштах.

"Ці кошти можуть взятися або з матеріально-технічної допомоги від наших партнерів, тобто енергетичний "Рамштайн" має бути продовжений і розширений з точки зору обсягів фінансування", – зазначив він.

За його словами, ще одне джерело отримання фінансів – це тарифи і ціни на енергоресурси. Тому зараз практично ведеться ресурсне протистояння.

Я особисто сприймаю масштабні та локальні обстріли як один із інструментів виснажити нашу національну економіку. Тут дужне важливо, аби на всіх рівнях державного управління це розуміння зберігалося і давали працювати промисловим підприємствам,

– наголосив він.

Білявський прокоментував, що зараз кожне промислове підприємство намагається знизити постійні витрати на своє виробництво для того, аби виконувати мобілізаційне завдання і зберігати свої позиції на зовнішніх європейських ринках.

"На жаль, у нас трапляються корупційні випадки, коли ми знайшли дешевшу сировину в ЄС, а цю ціну нам намагаються знову ж таки збільшити на митниці", – додав він.

Саме через це потрібно зберігати баланс в цінах і тарифах.

Чи повернуться відключення електроенергії

Експерт з енергетики пояснив, що світло в українців енергетики можуть почати виключати лише в осінньо-зимовий період.

Я сподіваюся, що по графіку літнього споживання таких обмежень вже не буде, не зважаючи навіть на ризик воєнного фактора і не зважаючи на потребу планового обслуговування енергоблоків,

– зауважив він.

На його думку, наразі енергоблоки для їхньої подальшої безпечної експлуатації потребують доволі серйозних ремонтів.

"На жаль, міжремонтний період у нас скоротився по енергоблоках, тому що енергоблоки несуть додаткове навантаження", – додав він.

За словами експерта з енергетики, на жаль, багато станцій залишаються зруйнованими чи встановлені на тимчасово окупованій території.

"Відповідно устаткування, агрегати, машини мають працювати і працюють у форсованому режимі", – наголосив Білявський.

Він підкреслив, що це провокує і додаткове навантаження на кріплення, устаткування.

Як українцям сприяти покращенню ситуації

Максим Білявський повідомив, що для того, аби усім разом протистояти ворогу і посприяти стабільному електропостачанню, українцям варто вчасно подавати показники лічильників.

"Це вкрай важливо, аби суб'єкти господарювання на енергетичному ринку не рахували обсяги споживання за попередній період минулого року", – пояснив він.

За його словами, варто теж помірно сплачувати платіжки. І, звісно, не забувати про економію енергоресурсів та використовувати ті вміння та навички, які українці здобули під час тривалого відключення світла протягом осені та зими.

Стан енергосистеми в Україні: останнє