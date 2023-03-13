Стабілізаційні відключення запровадили через пошкодження деяких енергооб’єктів. Нагадаємо, що Росія не покидає спроб виснажити українську енергосистему.
До речі Ракетна атака на енергооб'єкти: де найскладніша ситуація та чи вимикатимуть світло
В яких районах Києва немає світла
За інформацією ДТЕК, у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками.
Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів,
– зазначили енергетики.
Через це було частково застосовано стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті ДТЕК.
Що зі світлом в Україні: останні новини
- Нещодавно російські окупанти вкотре обстріляли Україну. Денис Шмигаль розповів, що в окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об'єкти генерації та розподілу у 8 регіонах.
- Однак, за словами Шмигаля, енергосистема України залишається цілісною.
- Експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський повідомляв, що нині енергосистема України поступово переходить на так званий графік літнього споживання електроенергії. Це свідчить про зменшення обсягів попиту у порівнянні з осінньо-зимовим періодом.
- Білявський пояснив, що світло в українців можуть почати виключати лише в осінньо-зимовий період.
- За словами експерта з енергетики, на жаль, багато станцій залишаються зруйнованими чи встановлені на тимчасово окупованій території. Відповідно устаткування, агрегати, машини мають працювати і працюють у форсованому режимі.