Об этом сообщили в КГГА. Заметим, что сирены в Киеве включали несколько раз в течение 24 и 25 февраля.

Важно Эта ночь будет тяжелее, чем день, – Зеленский

Что надо делать, если включили сирены

Если сигнал тревожных сирен и чрезвычайная ситуация застали вас дома, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжения местных властей;

сообщить об услышанном соседям;

подготовить средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и тому подобное), деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество;

закрыть окна в помещении и уплотнить их;

уточнить место расположения ближайшего укрытия (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т. п), в котором можно спрятаться.

Обратите внимание! О завершении режима опасности оповестят на официальных сайтах администрации города.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что 25 февраля Киев вступил в фазу обороны. Президент Украины также обратил особое внимание на нападение российского агрессора на Киев. Глава государства подчеркнул: многие города под ударами, но Киеву – особое внимание. Ведь просто нельзя допустить потери столицы!

Полное видео обращения Владимира Зеленского: смотрите видео