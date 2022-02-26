Об этом сообщили в КГГА. Заметим, что сирены в Киеве включали несколько раз в течение 24 и 25 февраля.
Важно Эта ночь будет тяжелее, чем день, – Зеленский
Что надо делать, если включили сирены
Если сигнал тревожных сирен и чрезвычайная ситуация застали вас дома, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжения местных властей;
- сообщить об услышанном соседям;
- подготовить средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и тому подобное), деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
- выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество;
- закрыть окна в помещении и уплотнить их;
- уточнить место расположения ближайшего укрытия (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т. п), в котором можно спрятаться.
Ранее Виталий Кличко сообщил, что 25 февраля Киев вступил в фазу обороны. Президент Украины также обратил особое внимание на нападение российского агрессора на Киев. Глава государства подчеркнул: многие города под ударами, но Киеву – особое внимание. Ведь просто нельзя допустить потери столицы!
Полное видео обращения Владимира Зеленского: смотрите видео