Про це повідомили у КМДА. Зауважимо, що сирени у Києві вмикали декілька разів протягом 24 та 25 лютого.

Важливо Ця ніч буде важчою, ніж день, – Зеленський

Що треба робити, якщо увімкнули сирени

Якщо сигнал тривожних сирен та надзвичайна ситуація застали вас удома, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб своєчасно чути розпорядження місцевої влади;

повідомити про почуте сусідів;

підготувати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри, медичну аптечку, документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші, засоби зв’язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

вимкнути в будинку/квартирі газ, водопостачання, електрику;

зачинити вікна в помешканні та ущільнити їх;

уточнити місце знаходження найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), в якому можна сховатися.

Зверніть увагу! Про завершення режиму небезпеки сповістять на офіційних сайтах адміністрації міста.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що 25 лютого Київ вступив у фазу оборони. Президент України також звернув особливу увагу на напад російського агресора на Київ. Глава держави наголосив: багато міст під ударами, але Києву – особлива увага. Адже просто не можна допустити втрати столиці!

Повне відео звернення Володимира Зеленського: дивіться відео