В Киеве объявили воздушную тревогу: немедленно в укрытие

В Киеве объявили воздушную тревогу. Гражданских срочно просят спуститься в укрытие.

Об угрозе воздушной опасности сообщили в Госспецсвязи примерно в 8:10.

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Параллельно с Киевом тревогу объявили в Запорожье, Харькове, Тернополе и Ровно.

Если вы услышали сигнал тревоги, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжение местных властей;

сообщить об услышанном соседям;

выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество;

закрыть окна в квартире и уплотнить их;

уточнить место нахождения ближайшего укрытия (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т.п.), в котором можно спрятаться.

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