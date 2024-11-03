Ночная атака "Шахедами" Киева: обломки упали на территорию Института международных отношений КНУ
В Киеве после ночной атаки "Шахедами" 3 ноября обломки упали на территорию одного из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Речь идет об Институте международных отношений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Учебно-научного института международных отношений. Это учебное заведение расположено в одном здании с Институтом журналистики КНУ, о повреждении которого писали ранее.
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Что известно о повреждении здания института
На фейсбук-странице института сообщили, что утром 3 ноября Учебно-научный институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко и общежитие №24 пострадали в результате падения обломков БПЛА.
Мы искренне благодарим всех неравнодушных студентов, преподавателям и работникам института, а также всем волонтерам, которые оперативно помогли с уборкой зданий института и общежития!
– написали в учебном заведении.
Там также показали последствия падения обломков на территорию учебного заведения и то, как студенты убирают обломки стекла и строительный мусор.
Какие последствия падения обломков "Шахеда" на территорию УНИМО КНУ / Фото из фейсбука учебного заведения
В Совете студентов учебного заведения также сообщили, что с 4 по 8 ноября все соискатели образования и преподаватели будут работать в режиме онлайн.
Ректор Киевского национального университета Владимир Бугров также рассказал журналистам телеканала "Киев", что в результате падения обломков вражеского БПЛА, никто из работников заведения и студентов не пострадал. В то же время в общежитии №24 повреждены окна старого типа и входные двери.
Пострадал корпус института и общежитие / Фото телеканала "Киев" и с телеграм-канала КНУ имени Тараса Шевченко
К слову, в корпусе УНИМО и УНИЖ КНУ повреждения получила фронтальная часть здания, там выбило окна. Студентка УНИЖ КНУ Каролина Шуршикова отмечала в комментарии 24 Каналу, что на месте работают студенты и преподаватели как Института журналистики, так и Института международных отношений.