В Киеве обломки снаряда попали в 10-этажку: возник пожар

Российские войска совершили очередной обстрел Киева. В результате попадания обломков снаряда возник пожар в жилом доме столицы.

Также загорелись два частных автомобиля

Пожар произошел в жилом доме Святошинского района. В результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажки.

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Также во дворе загорелись два частных автомобиля. Пожар удалось ликвидировать в 14:41. Спасатели эвакуировали шестерых человек.

В Киеве обломки снаряда попали в 10-этажку / Фото ГСЧС

Несколько человек – госпитализированы

На место взрыва прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Он показал воронку от попадания снаряда и разрушенные дома.

Столичный мэр заявил, что в результате удара нет погибших. В то же время два человека госпитализированы. Всего пострадало 5 человек.

Кличко отметил, что рядом с местом, куда ударили российские войска, расположен детский сад.

Смотрите видео Кличко с места взрыва

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