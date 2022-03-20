Також загорілися два приватні автомобілі

Пожежа сталася у житловому будинку Святошинського району. Унаслідок потрапляння уламків снаряду сталось загоряння на балконі 4 поверху 10-поверхівки.

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Також на подвір'ї загорілися два приватні автомобілі. Пожежу вдалося ліквідувати о 14:41. Рятувальники евакуювали шістьох людей.

У Києві уламки снаряду потрапили у 10-поверхівку / Фото ДСНС

Декілька людей – госпіталізовані

На місце вибуху прибув мер Києва Віталій Кличко. Він показав вирву від потрапляння снаряду та зруйновані будинки.

Столичний мер заявив, що внаслідок удару немає загиблих. Водночас двоє людей госпіталізовані. Загалом постраждало 5 осіб.

Кличко зазначив, що поряд з місцем, куди вдарили російські війська, розташований дитячий садок.

Дивіться відео Кличка з місця вибуху

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