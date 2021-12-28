Омикрон в Киеве: как уберечься от нового варианта коронавируса

В Киеве уже циркулирует новый штамм коронавируса Омикрон. Специалисты утверждают, что этот вариант инфекции значительно заразнее штамма Дельта.

Заместитель мэра города Николай Поворозник призвал соблюдать элементарные правила безопасности. В настоящее время в Киеве действует желтый уровень эпидопасности. Перечень ограничений установлен Постановлением Кабинета Министров Украины № 1236 от 9 декабря 2020 года (с изменениями).

Хорошие новости Против Омикрона наконец-то нашли антитела

Чиновник напомнил, что вскоре у школьников начинаются зимние каникулы. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы дети вернулись здоровыми к учебному процессу.

Друзья, с сегодняшнего дня в столичных учебных заведениях начались каникулы. Завершатся каникулы 9 января. И все мы хотим, чтобы дети здоровыми приобщились к учебному процессу. Для этого все мы должны соблюдать элементарные правила и ограничения, действующие в Киеве в связи с пребыванием города в "желтой зоне" эпидопасности,

– написал заместитель главы КГГА.

Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Кроме стандартных ограничений "желтой зоны" в столице действуют дополнительные правила для несовершеннолетних.

Дополнительные ограничения в Киеве

Дети и подростки до 18 лет могут пользоваться общественным транспортом только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена. Эти документы действуют 72 часа. Также подходит справка о выздоровлении от COVID-19 или желтый сертификат, действие которого заканчивается через 30 дней после введения первой дозы против коронавируса.

Такие же требования действуют в торговых центрах – но только для детей, которые находятся без сопровождения взрослых.

Как защититься от заражения инфекцией

Поворозник напомнил элементарные правила безопасности, которые действуют против любого штамма коронавируса. Это: соблюдение масочного режима, сохранение дистанции и гигиена рук.

Чиновник подчеркнул, что люди с симптомами простуды и ОРВИ должны оставаться дома.

Полный текст публикации Николая Поворозника в фейсбуке:

"Друзья, с сегодняшнего дня в столичных учебных заведениях начались каникулы. Завершатся каникулы 9 января. И все мы хотим, чтобы дети здоровыми приобщились к учебному процессу. Для этого все мы должны соблюдать элементарные правила и ограничения, действующие в Киеве в связи с пребыванием города в "желтой зоне" эпидопасности.​ Перечень ограничений установлен Постановлением Кабинета Министров Украины № 1236 от 9 декабря 2020 года (с изменениями).

Кроме того, напомню, дополнительно в Киеве запрещено:

– пассажирам, кроме лиц, которые не достигли 18 лет, пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильным, электрическим, в том числе метрополитеном) без наличия у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни;

– посещение ТРЦ лицами, которые не достигли 18 лет, без сопровождения взрослых, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "зеленый" COVID-сертификат; или документ о выздоровлении.

Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон. Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм Дельта. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме. Пожалуйста, берегите себя и своих близких! Не забывайте об элементарных правилах безопасности, которые вы все знаете: соблюдайте масочный режим, держите дистанцию, пользуйтесь антисептиками! А если чувствуете себя больными, оставайтесь дома."