В Киеве обыскивают квартиру политтехнолога и близкого друга Медведчука

Правоохранители пришли с обыском к политтехнологу Михаилу Погребинскому, который является близким другом Виктора Медведчука.

Журналистам подтвердили эту информацию в Киевской прокуратуре, но подробности не предоставили. Только отметили, что "следственные действия продолжаются".

На тему Нет данных, что Медведчук пересек границу, – Венедиктова

Погребинский долго поддерживал товарищеские отношения с кумом Путина. Он основатель и руководитель общественной организации "Киевский центр политических исследований и конфликтологии". Известно, что обыски проводятся в его киевской квартире на Ярославовом валу.

Что известно о деле:

Следователи сообщили, что организация "Киевский центр политических исследований и конфликтологии" постоянно изучала настроения украинцев и передавала свои анализы России, где планировали политику в отношении Украины.

Также ОО Погребинского готовила и передавала в Россию аналитику по поводу наиболее значимых событий в Украине.

Кроме того, сам Погребинский готовил и передавал российской стороне советы по информационным спецоперациям против Украины.

Сеяр Куршутов на своей странице в фейсбуке сообщил, что во время обыска у Погребинского обнаружили сфальсифицированные результаты опроса, где якобы 46% украинцев поддерживают президента России Владимира Путина.

Вероятно, Погребинский в Киеве

По информации украинских правоохранителей, в настоящее время политтехнолог находится в Киеве.

Медведчук остается в Украине: