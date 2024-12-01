В Киеве открыли Подольский мост, который строили более 30 лет: он будет работать не для всех

В воскресенье, 1 декабря, в Киеве открыли движение по Подольскому мосту с правого берега Днепра на левый. Подольский мостовой переход соединил Подол и Рыбальский полуостров с Радужным массивом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко. Также киевские телеграм-каналы уже публикуют видео проезда автомобилей по мосту.

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Что нужно знать о Подольском мосту

Подольский мост открыли для легковушек и городского пассажирского транспорта. Виталий Кличко сообщил, что для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым.

Стоит отметить, что ранее этим мостовым переходом было разрешено ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусу маршрута 111.

Работы по благоустройству и обустройству близлежащей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца года. Не препятствуя движению транспорта,

– сообщал ранее Виталий Кличко.

Справка. Строить Подольский мост начали еще в 1993 году. Однако тогда строительство быстро остановили из-за отсутствия финансирования. К проекту вернулись через 10 лет – тогда сооружение моста планировали закончить в 2008 году. И за неимением финансирования в 2010 году строительство снова отложили.

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