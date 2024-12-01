Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера столиці Віталія Кличка. Також київські телеграм-канали вже публікують відео проїзду автомобілів по мосту.

Читайте також Як і коли запрацює Подільський міст у Києві та що відбувається з будівництвом метро на Троєщину

Що потрібно знати про Подільський міст

Подільський міст відкрили для легковиків та міського пасажирського транспорту. Віталій Кличко повідомив, що для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

Варто зазначити, що раніше цим мостовим переходом було дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусу маршруту 111.

Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року. Не перешкоджаючи руху транспорту,

– повідомляв раніше Віталій Кличко.

Довідка. Будувати Подільський міст почали ще в 1993 році. Однак тоді будівництво швидко зупинили через відсутність фінансування. До проєкту повернулися аж через 10 років – тоді спорудження моста планували закінчити у 2008 році. Та через брак фінансування у 2010 році будівництво знову відклали.

Автомобілі їдуть Подільсько-Воскресенським мостом: дивіться відео