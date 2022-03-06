В Киеве относительно спокойно, но на подступах к городу есть армада техники, – МВД

Российские оккупанты не оставляют попыток оккупировать город Киев. Ситуация там была относительно спокойная, но на подступах к городу есть много техники.

Речь идет о ситуации в столице за последнюю ночь. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает 24 канал.

К теме Гражданскую инфраструктуру на Киевщине и Житомирщине бомбили с аэродромов Беларуси

Но мы понимаем, что на подступах к Киеву стоит огромная армада российской техники. Также понимаем, что ситуация в Гостомеле очень сложная,

– сказал он.

По словам Денисенко, сейчас, к сожалению, ждут продолжения всего того, что было раньше. В то же время он заверил, что Украина понимает, чего хочет враг и готова к сопротивлению.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!