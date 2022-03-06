Мовиться про ситуацію в столиці за останню ніч. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає 24 канал.

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Але ми розуміємо, що на підступах до Києва стоїть величезна армада російської техніки. Також розуміємо, що ситуація в Гостомелі дуже складна,

– сказав він.

За словами Денисенка, зараз, на жаль, чекають продовження всього того, що було раніше. Водночас він запевнив, що Україна розуміє, чого хоче ворог і готова до спротиву.



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