В Киеве патрульные с гонками задержали вооруженную банду: захватывающее видео

Полицейские почти через половину Киева преследовали членов вооруженной группировки, совершивших разбойное нападение. Злоумышленники совершили преступление в Соломенском районе столицы и пытались скрыться на легковушке Dodge.

Задержали мужчин на улице Строителей в Днепровском районе столицы. Внутри "американца" находились 3 мужчин. У двоих из них изъяли боевые пистолеты.

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На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая выясняла все обстоятельства инцидента.

Задержали благодаря камерам видеонаблюдения

Ориентировку на Dodge, в котором могут находиться преступники, патрульные получили вечером 25 июля.

По предварительной информации, в салоне автомобиля находились вооруженные мужчины, которые совершили разбойное нападение с применением огнестрельного оружия.

Обнаружили машину предполагаемых злоумышленников правоохранители с помощью системы "Безопасный город". Экипажи патрульных начали преследование беглецов.

Гонки закончились тем, что машину членов группировки заблокировали.

Патрульные, угрожая злоумышленникам табельным оружием, вытащили их из машины и достаточно жестко задержали. Найдя у них пистолеты, правоохранители убедились, что мужчины в Dodge были именно теми, кто совершил разбой.

Смотрите видео задержания членов группировки, совершивших разбой в Киеве: