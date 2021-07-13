Инцидент произошел возле ночного клуба "Форсаж" на Пушечной улице утром 13 июля. Во время задержания молодого человека правоохранители положили его лицом в асфальт.

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Парень оказал сопротивление, а свидетелям инцидента один из патрульных приказал "съ***ться".

Девушка повредила машину полиции

  • Судя по видео, которое сняли очевидцы происшествия, момент задержания парня снимала его девушка.
  • Впоследствии она ногой ударила служебную машину патрульных, за что один из них якобы плюнул ей в лицо.
  • Затем правоохранители начали заламывать девушку и сажать ее в машину.

Мужчины, которые стали свидетелями инцидента, выразили свое возмущение действиями полицейских. Впрочем, они не обратили на это внимания и отвезли обоих в участок полиции.

За что именно правоохранители задержали мужчину, пока неизвестно.

В патрульной полиции Киева инцидент пока никак не комментировали.

Смотрите видео жесткого задержания парня и девушки в Киеве: