Інцидент стався біля нічного клубу "Форсаж" на Гарматній вулиці вранці 13 липня. Під час затримання молодого чоловіка правоохоронці поклали його обличчям в асфальт.

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Хлопець чинив опір, а свідкам інциденту один з патрульних наказав "з'ї*тися".

Дівчина пошкодила машину поліції

Судячи з відео, яке зняли очевидці події, момент затримання хлопця знімала його дівчина.

Згодом вона ногою вдарила службову автівку патрульних, за що один з них нібито плюнув їй в обличчя.

Потім правоохоронці почали заламувати дівчину та саджати її у машину.

Чоловіки, які стали свідками інциденту, висловили своє обурення дією поліцейських. Втім, вони не зважали на це та відвезли обох до дільниці поліції.

За що саме правоохоронці затримали чоловіка, наразі невідомо.

У патрульній поліції Києва інцидент поки що ніяк не коментували.

Дивіться відео жорсткого затримання хлопця та дівчини у Києві: