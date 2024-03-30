Правоохранители догнали и остановили пьяную водительницу. На нарушительницу составили ряд административных протоколов.
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Женщина игнорировала правоохранителей
Патрульные полицейские заметили автомобиль Daewoo, который двигался в комендантский час и нарушал правила дорожного движения. Правоохранители подали сигнал об остановке, но водитель проигнорировал это и продолжил движение. Тогда патрульные догнали и остановили нарушителя.
Как выяснилось, за рулем Daewoo была женщина с явными признаками опьянения. В салоне автомобиля также был ее малолетний сын.
Общаясь с гражданкой, мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения, однако пройти освидетельствование в установленном законом порядке она категорически отказалась. Более того, во время оформления административных материалов женщина агрессивно вела себя и высказывалась ненормативной лексикой к патрульным. Мы отстранили водителя от управления и составили на нее ряд административных материалов,
– сообщили в полиции.
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В частности, на водителя составили протоколы за невыполнение требования об остановке, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и нарушение ПДД.
У нарушительницы также забрали ребенка – его передали бабушке. Также правоохранители обратились с заявлением к инспекторам ювенальной превенции.
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