Правоохранители догнали и остановили пьяную водительницу. На нарушительницу составили ряд административных протоколов.

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Женщина игнорировала правоохранителей

Патрульные полицейские заметили автомобиль Daewoo, который двигался в комендантский час и нарушал правила дорожного движения. Правоохранители подали сигнал об остановке, но водитель проигнорировал это и продолжил движение. Тогда патрульные догнали и остановили нарушителя.

Как выяснилось, за рулем Daewoo была женщина с явными признаками опьянения. В салоне автомобиля также был ее малолетний сын.

Общаясь с гражданкой, мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения, однако пройти освидетельствование в установленном законом порядке она категорически отказалась. Более того, во время оформления административных материалов женщина агрессивно вела себя и высказывалась ненормативной лексикой к патрульным. Мы отстранили водителя от управления и составили на нее ряд административных материалов,

– сообщили в полиции.

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В частности, на водителя составили протоколы за невыполнение требования об остановке, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и нарушение ПДД.

У нарушительницы также забрали ребенка – его передали бабушке. Также правоохранители обратились с заявлением к инспекторам ювенальной превенции.

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