Где-то через 15 минут после инцидента патрульные полицейские огородили проблемный участок дороги и ограничили движение транспортных средств. Сделали они это из-за вероятности дальнейшего разрушения проезжей части.
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Над ликвидацией последствий аварии работают коммунальщики.
Обошлось без огромного фонтана
- О перекрытии части участка дороги на проспекте Победы, 148/1 сообщили в патрульной полиции Киева.
- По словам правоохранителей, коммунальщиков на место происшествия вызвали именно они.
- Из-за чего именно дорогу залило водой, пока неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу до сих пор нет.
По предварительным данным, произошел прорыв трубы водоснабжения, из-за чего поток воды размыл грунт и повредил асфальт. Впрочем, давление воды не было настолько большим, чтобы сорвать большое количество дорожного покрытия.
Однако съезд на улицу Ушакова залило почти полностью.
В результате инцидента никто не пострадал.