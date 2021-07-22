Где-то через 15 минут после инцидента патрульные полицейские огородили проблемный участок дороги и ограничили движение транспортных средств. Сделали они это из-за вероятности дальнейшего разрушения проезжей части.

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Над ликвидацией последствий аварии работают коммунальщики.

Обошлось без огромного фонтана

О перекрытии части участка дороги на проспекте Победы, 148/1 сообщили в патрульной полиции Киева.

По словам правоохранителей, коммунальщиков на место происшествия вызвали именно они.

Из-за чего именно дорогу залило водой, пока неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу до сих пор нет.

По предварительным данным, произошел прорыв трубы водоснабжения, из-за чего поток воды размыл грунт и повредил асфальт. Впрочем, давление воды не было настолько большим, чтобы сорвать большое количество дорожного покрытия.

Однако съезд на улицу Ушакова залило почти полностью.

В результате инцидента никто не пострадал.

Прорыв труб тепло и водоснабжения в Киеве – явление не редкое. Только на этой неделе в столице из-за гидравлических испытаний образовалась коммунальная авария на мосту Патона. Кроме того, огромный фонтан воды бил на улице Миколайчука.