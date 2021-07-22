Десь за 15 хвилин після інциденту патрульні поліцейські огородили проблемну ділянку дороги та обмежили рух транспортних засобів. Зробили вони це через ймовірність подальшого руйнування проїзної частини.

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Над ліквідацією наслідків аварії працюють комунальники.

Обійшлося без величезного фонтану

Про перекриття частини ділянки дороги на проспекті Перемоги, 148/1 повідомили у патрульній поліції Києва.

За словами правоохоронців, комунальників на місце події викликали саме вони.

Через що саме дорогу залило водою, наразі невідомо. Офіційних коментарів з цього приводу досі немає.

За попередніми даними, стався прорив труби водопостачання, через що потік води розмив грунт та пошкодив асфальт. Втім, тиск води не був настільки великим, щоб зірвати велику кількість дорожнього покриття.

Однак з'їзд на вулицю Ушакова залило майже повністю.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Прорив труб тепло та водопостачання у Києві – явище не рідкісне. Тільки цього тижня у столиці через гідравлічні випробування утворилася комунальна аварія на мосту Патона. Крім того, величезний фонтан води бив на вулиці Миколайчука.